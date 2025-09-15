[속보]코스피, 3400돌파…12.24P 오른 3407.78 출발

코스피지수가 15일 전 거래일 대비 12.24포인트(0.36%) 오른 3407.78로 출발하며 3400선을 넘겼다.





