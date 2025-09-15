영월군, 석항지구 풍수해생활권 정비사업 444억원 확보

강원도 영월군은 행정안전부 주관 '2026년 풍수해생활권 종합정비사업'에 산솔면 석항지구가 선정돼 신규사업비 444억원(국비 222억원 포함)을 확보했다고 15일 밝혔다.

풍수해생활권(석항지구) 종합정비사업 사업계획도. 영월군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 선정된 석항지구는 2002년 태풍 루사, 2003년 태풍 매미 등 매년 집중호우 시 시가지 내수 침수와 토사 유입, 철도 통행 두절 등 재해위험 요인이 상존해 주민들의 불안이 컸던 곳이다. 이번 사업을 통해 △지방하천 정비 1.1㎞ △소하천 정비 1.39㎞ △교량 재가설 △천변저류지 △분기수로 △사방댐 설치 등을 추진하며, 2030년까지 사업을 완료할 계획이다.

강세원 재난예방팀장은 "군민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 삼아 반복되는 재해 예방에 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 공모사업을 적극 발굴해 안전한 영월을 만들어가겠다"고 말했다.

한편, 영월군은 민선7기 이후 재해예방사업 분야에서 총 16개소, 1239억원의 사업비를 확보했다. 이는 △풍수해생활권 종합정비 쌍용지구 외 1개소 △자연재해위험개선지구 팔흥교지구 외 3개소 △급경사지 붕괴위험지구 정양1지구 외 9개소로, 군민 안전망 확충에 큰 성과로 평가받고 있다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>