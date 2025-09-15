경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 첫 소환…"조사 성실히 받을 것"

지난해 말 첩보 입수, 거래소·회사 압수수색

경찰이 사기적 부정거래 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장을 15일 처음으로 공개 소환했다.

방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

방 의장은 이날 오전 10시께 서울경찰청 금융범죄수사대에 출석해 기자들과 만나 "제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다"며 "조사를 성실히 받을 것"이라고 말했다.

경찰에 따르면 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.

방 의장의 말에 투자자들은 보유 지분을 SPC에 매각했으나 하이브는 이 시기에 IPO 사전 절차인 지정감사 신청 등을 진행 중이었다고 금융당국은 판단했다. 이후 방 의장은 IPO를 진행했고 사모펀드로부터 매각 차익의 30%를 받는 등 1900억원의 부당 이득금을 거둔 것으로 파악됐다.

지난해 말 관련 첩보를 입수한 경찰은 지난 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사와 관련된 자료를 확보했으며 지난 7월 24일에는 하이브 사옥을 압수수색했다.

앞서 방 의장은 지난달 6일 사내 구성원에게 보낸 이메일에서 "성장의 과정에서 제가 놓치고 챙기지 못한 부족함과 불찰은 없었는지 다시 한번 깊이 살피고 있다"며 "제 개인적인 문제가 여러분에게 걸림돌이 되지 않도록 모든 상황을 설명하고 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



