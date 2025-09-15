울산시, 블로그기자단·SNS 서포터즈 합동 워크숍 개최

15∼16일, 제천한방치유센터·청풍호 방문 관광자원 체험



2028울산국제정원박람회 성공 개최 위한 홍보 역량 강화

울산시는 15일과 16일 양일간 충북 제천에서 '2025년 블로그기자단과 SNS 서포터즈 합동 워크숍'을 개최한다.

이번 행사는 2028년 울산국제정원박람회 성공 개최를 위한 홍보 역량 강화와 단체 간 네트워크 구축을 위해 마련됐다.

워크숍에는 제10기 블로그기자단과 제7기 SNS 서포터즈 20여명이 함께 참여한다.

주요 프로그램은 제천한방자연치유센터에서 진행되는 힐링 체험 콘텐츠와 팀 교류 활동, 청풍호반 케이블카 방문 등이 마련돼 참가자들이 심신을 회복하고 상호 소통을 강화할 수 있도록 구성됐다.

이들은 이번 연수회를 통해 치유·생태 관광 자원을 체험하고, 이를 바탕으로 울산국제정원박람회 홍보 활동을 위한 새로운 아이디어를 모색한다.

울산시 관계자는 "이번 연수회가 블로그기자단과 SNS 서포터즈의 홍보 역량을 한층 높이고, 상호 간의 협력 네트워크를 강화해 울산을 널리 알리는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



