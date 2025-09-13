美 찰리 커크 암살범, 대입시험 상위1%…"근래 정치성향 강해져"

22살 로빈슨, 전날 자택서 체포

주립대 입학후 한 한기 만에 중퇴

총탄에 파시스트 반대 문구

구체적인 동기 수사중

도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 승리에 기여한 유명 우익 활동가 찰리 커크를 총격 살해한 용의자가 체포된 가운데, 그의 범행 동기에 대한 다양한 분석이 나온다.

찰리 커크 암살 용의자로 체포된 타일러 로빈슨(22). 연합뉴스

공화당 소속 스펜서 콕스 유타 주지사는 12일(현지시간) 기자회견에서 "커크 암살 용의자 타일러 로빈슨(22)이 최근 몇 년간 정치적 성향이 강해졌고 특히 커크를 향해 맹비난을 퍼부었다"고 그의 가족들이 진술한 내용을 공개했다.

수사당국 관계자들은 로빈슨이 커크에 깊은 경멸을 품고 있었다고 전했으나, 구체적인 범행 동기는 아직 알려지지 않았다.

CNN은 공개 기록과 사회관계망서비스(SNS) 게시물 등을 토대로 로빈슨이 유타주립대학에 장학금을 받고 입학했다가 한 학기 만에 중퇴했다고 전했다. 로빈슨의 어머니가 페이스북에 게시한 영상에서 로빈슨의 대학입학시험 점수가 36점 만점에 34점이었는데, 이는 상위 1%에 해당하는 점수다.

다만 암살 사건이 벌어진 곳은 유타주립대가 아닌 유타밸리대학이다. 콕스 주지사에 따르면 로빈슨의 가족은 수사관들에게 "가족과의 저녁 식사 자리에서 커크의 단체가 주최하는 유타밸리대 행사를 언급했다"고 진술했다.

총격 현장 근처에서 발견된 소총 탄피와 발사되지 않고 남은 탄약에는 "어이, 파시스트! 잡아봐!"라는 문구와 이탈리아 반파시스트 노래를 인용한 것으로 보이는 문구가 적혀 있었다고도 밝혔다.

로빈슨은 전날 오후 10시께 자이언 국립공원 근처인 유타주 남서부 세인트조지에 있는 자택에서 체포됐다.

로빈슨의 아버지는 용의자 수배 사진에서 아들을 알아보고 자수를 권유했으며, 로빈슨은 처음에는 거부했다가 그의 아버지가 도움을 요청한 목사의 설득 등에 마음을 바꿨다. 로빈슨의 가족은 지인에게 사실을 알렸고, 이 지인은 당국에 "로빈슨이 범행을 자백하거나 암시했다"고 신고했다.

로빈슨은 가중 살인, 중대한 신체 상해를 초래한 총기 사용, 사법 방해 혐의로 체포돼 유타 카운티 교도소에 수감된 것으로 확인됐다.

로빈슨은 지난 10일 유타밸리대학 캠퍼스에서 '터닝포인트 USA' 주최 토론회에 참석한 커크를 살해한 혐의를 받는다. 커크는 우익단체 '터닝포인트 USA'의 창립자로 대표적인 '친트럼프' 활동가이자 '젊은 보수의 아이콘'으로 알려진 인물이다.

JD 밴스 부통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 추모글에서 "이 행정부에서 우리가 거둔 성공의 많은 부분은 찰리 커크의 조직력과 소집 능력에서 비롯됐다"며 "그는 단순히 2024년 승리를 도운 게 아니라 우리가 정부 전체 인력을 구성하는 것을 도왔다"고 했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스에 출연해 "나는 커크 암살 용의자가 사형 선고를 받기를 바란다"고 말했다.





염다연 기자



