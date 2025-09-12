본문 바로가기
유통

롯데하이마트, 아이폰17 시리즈 사전 예약…최대 24개월 무이자

김흥순기자

입력2025.09.12 18:00

언론사 홈 구독
전국 310여개 매장·온라인몰 동시 진행
파손 수리비 보증 서비스 등 혜택 제공

롯데하이마트 는 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 애플 '아이폰17' 시리즈 사전 예약을 진행한다고 12일 밝혔다.


아이폰17 시리즈 기본 모델. 롯데하이마트 제공

아이폰17 시리즈 기본 모델. 롯데하이마트 제공

자급제, 통신향 모델에 따라 최대 24개월 무이자 할부, 수리비의 70%를 지원하는 '파손 수리비 보증 서비스' 무상 증정 등 다양한 혜택을 제공한다. 또 애플이 제공하는 유료 보증 서비스인 '애플케어 플러스(AppleCare+)'를 최대 20% 할인해 선보이고, 아이폰 정품 케이스도 최대 30% 할인한 가격에 제공한다. 이 밖에도 중고 아이폰 반납 시 모델에 따라 중고 시세에 추가로 6만 엘포인트(L.POINT)를 지급한다.

온라인쇼핑몰에서는 자급제 모델 구매 시 아이폰 정품 케이스를 최대 50% 할인해 제공한다. 또 리카틸(LYCKA Till) '샴페인 맥세이프 거치대'를 28% 할인가에 판매한다. 통신향 모델 고객에게는 매장과 온라인쇼핑몰에서 동일한 혜택을 제공한다.


사전 예약은 이날 오후 9시부터 18일까지 진행하며 개통은 19일부터 가능하다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
