영남

초등생 납치·유괴 막아라 … 경남교육청, 실종·유괴 예방 교육 실시

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.12 16:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

 뉴스듣기

경남교육청이 납치·유괴로부터 학생들을 보호하기 위해 예방 교육에 나선다.


도 교육청은 최근 초등학교 주변에서 하교하는 학생들에게 접근해 납치, 유괴 등 범죄 시도가 잇따름에 따라 학생 안전을 강화하기 위해 실종·유괴 예방 교육을 한다고 12일 밝혔다.

경남교육청. 이세령 기자

경남교육청. 이세령 기자

교육청은 각급 학교에 상황별 대처법과 신고 요령이 담긴 교육자료를 배포해 안전교육이 이뤄지게 한다.


교육지원청과 직속 기관, 유치원, 초등학교 누리집에는 카드 뉴스를 게시하고 학부모에게는 유괴 예방 수칙 안내 가정통신문을 발송한다.


예방 교육은 학부모 불안을 덜고 학생이 안심할 수 있는 교육환경을 조성하는 것을 목적으로 한다.

유치원을 포함한 각급 학교의 안전교육계획에 따라 매년 실시하는 신변 보호 교육과는 별도로 마련됐다.


도 교육청은 이와 함께 초등학교 1~3학년 전원을 대상으로 '등하교 안심알리미 서비스'를 시행해 학생의 등하교 상황을 학부모 휴대전화에 실시간 문자메시지(SMS)로 전송한다.


황원판 민주시민교육과장은 "학생의 안전은 학교와 가정 모두가 함께 지켜야 할 가장 중요한 과제"라며 "모든 학생이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 교육환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
