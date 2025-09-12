경찰, 오늘부터 '혐중 시위' 명동 진입 제한

경찰이 서울 명동 주한 중국대사관 인근에서 열려 온 '혐중 시위'의 명동 진입을 금지했다.

12일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 이날 오후 7시30분 중국대사관 인근에서 집회와 행진을 하겠다고 신고한 '민초결사대' 등에 명동 내로 진입하지 못하도록 제한 통고를 했다.

기존에는 명동 이면도로 내 집회를 허용하되 중국대사관 100ｍ 이내로 들어가는 부분을 최소화하도록 제한했지만, 이날부터는 진입 자체를 금지한 것이다.

경찰은 집회나 행진 과정에서 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 '마찰 유발 행위 금지' 등의 제한 통고도 내렸다.

앞서 이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 혐중 시위를 "깽판"이라 비판하며 실효성 있는 대책을 주문했다.





