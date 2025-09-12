본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"성과를 냈습니다" … 창원특례시, '이달의 우수공무원' 표창 수여

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.12 14:41

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4개 부서·직원, 8월 우수공무원으로 선정

경남 창원특례시는 12일 시청 시정회의실에서 시정 주요 시책 추진과 역점사업 등에서 뚜렷한 성과를 낸 수상자에 대해 '이달의 우수공무원' 표창을 수여하고 공로를 격려했다.

창원특례시, 8월 ‘이달의 우수공무원’ 표창 수여.

창원특례시, 8월 ‘이달의 우수공무원’ 표창 수여.

AD
원본보기 아이콘

이번에 선정된 우수공무원은 ▲ 창원 독립운동가 추모비 건립 등 광복 80주년 기념사업 추진을 통해 보훈문화 확산에 기여한 '사회복지과 보훈선양팀' ▲ 진동 광암해수욕장 활성화를 위해 환경개선 및 주말 문화행사를 기획한 '해양레저과 해양친수관리팀' ▲ 부산항만공사와의 MOU체결로 연 1500만원의 복지재원을 확보하고 관련 사업 추진을 위해 노력한 '진해구 사회복지과 희망복지팀' ▲ 연도이주(자은, 명동2지구) 도시개발사업을 적극적으로 추진한 '조현경 주무관'이다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "적극적인 자세로 업무를 추진하여 성과를 창출한 직원들에게 감사드린다"며 "앞으로도 시민들에게 수준 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다해주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

'불붙은 다이너마이트' 물어뜯은 반려견…목소리 잃었지만 가족 구해

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

임기 마친 김병환 금융위원장, 이임식 없이 조용히 퇴장

새로운 이슈 보기