'미래모빌리티 잡 엑스포' 영진전문대서 열려…기업 22곳 참여 채용상담

엘앤에프·삼보모터스 등 참여

고교졸업생 등 2000명 참석



영진전문대학교(총장 최재영)는 미래 모빌리티 분야 기업과 지역 청년 구직자들이 한자리에서 소통하며 채용 상담과 현장 면접, 취업 정보를 교류한 '2025 미래모빌리티 JOB EXPO'를 성황리에 개최했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 이 대학교 대구시내 복현캠퍼스 백호체육관 일원에서 열린 박람회에는 미래 모빌리티 및 자동차 부품 분야를 비롯한 22개 우수 기업과 관계 기관 4곳, 컨설팅 부스, 다양한 체험·이벤트 부스 등 총 30여개 부스가 운영됐다. 행사에는 대·경북 지역 청년, 고교 졸업 예정자, 영진전문대 재학생 등 약 2000명이 참여했다.

미래모빌리티 잡 엑스포 참가자들이 면접을 보고 있는 모습. AD 원본보기 아이콘

특히 올해 박람회는 '모빌리티 채용박람회'와 '고교 특화 취업 지원 프로그램'을 연계해 운영했다.

백호체육관에서 열린 채용박람회에서는 기업별 채용 상담과 면접이 이뤄졌으며, 영진전문대 AI융합기계계열의 미래모빌리티 로봇 시연·전시 프로그램도 선보였다. 공학관과 정보관에서는 프레디저 카드 기반 직업 매칭, MBTI·BIG5 검사, 입사 서류 및 면접 컨설팅, 퍼스널컬러 분석 등 청년 맞춤형 취업 역량 강화 프로그램이 진행됐다.

이와 함께 인기 유튜버 '드로우앤드류'를 초청해 '선택과 결정이 두려운 너에게 지금 가장 필요한 말들'을 주제로 한 특강을 오전 10시부터 정보관 국제세미나실에서 개최, 자기 계발과 진로 설계에 대한 청년들의 공감을 끌어냈다.

영진전문대 박효진 학생복지취업처장(교수)은 "이번 잡 엑스포(JOB EXPO)는 청년들이 자기 이해와 진로 설계를 거쳐 취업 준비와 매칭까지 단계별로 실전 역량을 기를 수 있도록 기획됐다"라며 "기업과 청년이 상생할 수 있는 장으로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.

한편, 이번 박람회에는 덕산정밀㈜, ㈜세원물산, ㈜신영, ㈜엘앤에프, 평화오일씰공업㈜, 삼보모터스 등 대구·경북을 대표하는 주요 기업들이 대거 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>