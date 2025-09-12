본문 바로가기
기업은행, AI·방위 기업 육성 위해 4000억 금융지원

오규민기자

입력2025.09.12 10:15

기술보증기금과 협력해
한국정보통신진흥협회·방위산업공제조합과
업무협약 체결

IBK 기업은행 이 인공지능 및 방위산업 기업 육성과 경쟁력 강화를 위해 4000억원 규모의 금융지원을 실시한다고 12일 밝혔다.


기업은행은 이번 금융지원을 위해 총 2건의 업무협약을 체결했다. 먼저 기술보증기금과 한국정보통신진흥협회와 함께 'AI 혁신기업 육성을 위한 금융지원' 업무협약을 맺었다. 기술보증기금과 방위산업공제조합과는 '방위산업 수출 및 기술 경쟁력 강화를 위한 금융지원' 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 기업은행은 기술보증기금에 총 130억원을 출연한다. 아울러 기보 보증서를 발급받은 인공지능 및 방위산업 분야의 중소기업에는 자체 프로그램을 통해 대출금리 최대 1.3%포인트의 감면 혜택을 제공할 예정이다.


김성태 기업은행장은 "대한민국 신성장 동력인 핵심 산업분야의 경쟁력 확보를 견인하는 것이 정책금융기관으로서 기업은행의 역할"이라며 "이번 저리의 금융지원이 중소기업의 경쟁력 강화에 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
