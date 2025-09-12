<국장급 전보>▶국토정보정책관 박정수(12일자)
<과장급 전보>▶공간정보제도과장 김태형 ▶교통서비스정책과장 나진항 ▶첨단항공과장 이창기(이상 15일자)
[인사]국토교통부
2025년 09월 12일(금)
