본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

교원구몬, 시니어 대상 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전' 개최

최호경기자

입력2025.09.12 09:30

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음 달 31일까지 접수

교원구몬은 다음 달 31일까지 전국 시니어를 대상으로 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 시니어 부문'을 진행한다고 12일 밝혔다.


이번 공모전은 시니어 세대의 삶과 경험이 담긴 공모작을 통해 시니어들의 창작 역량을 발휘하고, 문학적 재능 발굴 기회를 제공하려는 취지로 마련됐다.

제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 시니어 부문 이미지. 교원구몬

제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 시니어 부문 이미지. 교원구몬

AD
원본보기 아이콘

참가 자격은 1975년 1월 1일 이전 출생자다. 참가 부문은 ▲시 ▲수필 부문으로 나뉘며, 자신만의 이야기를 담아 자유 주제로 표현하면 된다. 결과 발표는 12월 1일 개별 통지하며, 심사를 통해 ▲대상(1명) ▲금상(1명) ▲은상(3명)을 시상한다. 부문별 제출 양식 등 자세한 사항은 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

교원구몬 관계자는 "반복되는 일상 속 창작의 즐거움을 느끼고, 시니어 세대의 경험을 통해 따뜻한 울림을 전하고자 이번 공모전을 마련하게 됐다"며 "시니어들의 소중한 삶의 경험을 문학적 작품으로 풀어내는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

'취업도 사교육'... 취준생 1인당 연 455만원 쓴다

대선 위해 대구 떠난 홍준표 "어려움 처한 TK 신공항 유감"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

이찬진 금감원장, 勞와 면담…금소원 신설·공공기관 지정 관련논의

새로운 이슈 보기