교원구몬, 시니어 대상 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전' 개최

다음 달 31일까지 접수

교원구몬은 다음 달 31일까지 전국 시니어를 대상으로 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 시니어 부문'을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 시니어 세대의 삶과 경험이 담긴 공모작을 통해 시니어들의 창작 역량을 발휘하고, 문학적 재능 발굴 기회를 제공하려는 취지로 마련됐다.

참가 자격은 1975년 1월 1일 이전 출생자다. 참가 부문은 ▲시 ▲수필 부문으로 나뉘며, 자신만의 이야기를 담아 자유 주제로 표현하면 된다. 결과 발표는 12월 1일 개별 통지하며, 심사를 통해 ▲대상(1명) ▲금상(1명) ▲은상(3명)을 시상한다. 부문별 제출 양식 등 자세한 사항은 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

교원구몬 관계자는 "반복되는 일상 속 창작의 즐거움을 느끼고, 시니어 세대의 경험을 통해 따뜻한 울림을 전하고자 이번 공모전을 마련하게 됐다"며 "시니어들의 소중한 삶의 경험을 문학적 작품으로 풀어내는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



