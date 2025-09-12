[클릭 e종목]"에스티팜, 하반기도 성장세 이어질 것"

IBK투자증권은 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 91,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,700 2025.09.12 개장전(20분지연) 관련기사 에스티팜, 1~7월 수주잔액 지난해 2배 육박…"역대 최대"'올리고 순풍' 에스티팜, 1분기 매출 524억·영업익 10억에스티팜, 'CRISPR MEDiCiNE 2025' 참가…유전자 치료제로 영역 확장 전 종목 시세 보기 close 에 대해 하반기도 성장세가 이어질 것이라고 12일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 13만원으로 상향했다.

IBK투자증권은 올해 에스티팜이 매출액 3267억원, 영업이익 486억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 대비 각각 19.3%, 75.6% 증가다.

정이수 IBK투자증권 연구원은 "상반기에는 고마진 품목인 혈액암 치료제 원료 공급이 확대됨에 따라 올리고 매출이 전년 대비 39.1% 증가하며 연결 매출 성장과 수익성 개선을 견인했다"고 말했다.

하반기도 성장은 이어질 것으로 기대했다. 다만 3분기는 둔화가 나타날 전망이다. 그는 "올리고 원료의약품 공급 물량이 4분기에 집중될 것으로 전망한다"며 "7월부터 신규 증설한 제2올리고동에서 임상용 시료 생산 개시로 감가상각비 부담이 늘어나기 때문"이라고 설명했다.

그러면서 "4분기에는 상업용 물량 생산이 본격화되며 매출 확대와 함께 수익성이 개선될 전망"이라며 "4분기 영업이익률은 20% 이상 시현 가능할 것으로 판단한다"고 강조했다.

이와 함께 중장기 성장 모멘텀이 강화될 것으로 기대했다. 올해 6월 말 기준 올리고 원료의약품 수주잔고는 2억4322만 달러로 전체 수주의 82.4%를 차지한다. 2024년 말 대비 57.7% 증가한 수준이다.

그는 "희귀질환 치료제 올레자르센이 중증 고중성지방혈증에서 긍정적인 임상 3상 탑라인(Top-line) 데이터를 발표했다"며 "향후 적응증 확장에 따른 원료 공급 확대가 기대된다"고 강조했다. 이어 "에이즈치료제의 임상 2a상 중간 결과가 10월20일 미국 감염학회(IDWeek)에서 발표될 예정으로 연구·개발(R&D) 이벤트도 대기 중"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



