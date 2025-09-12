경기농기원, 스마트경영 농업인 12팀 선정

경기도가 스마트경영 농업인 12팀을 선정했다.

경기도농업기술원은 11일 농업과학교육관에서 '2025년 경기도 농업인 스마트경영 혁신대회'를 열고 총 12팀을 수상자로 선정했다. 이번 대회는 농업인의 온라인 시장 개척과 인공지능(AI) 활용 역량을 강화하고, 우수사례를 확산하기 위해 마련됐다.

대회는 스마트경영, 스마트콘텐츠(일반·실버), 스마트마케팅, 사이버농업인 연구회 활동 등 4개 분야로 나눠 진행됐다.

앞서 진행된 지난 8월 사전 경연에는 총 28팀이 참가했다.

경기도농업기술원이 11일 농업인 스마트경영 혁신대회를 개최했다. 경기도농업기술원 제공

도 농업기술원은 이날 대회 현장에서 ▲AI를 활용한 영농일지 작성법 ▲AI 로고송 쇼츠 영상 제작 사례 공유 ▲75만 명 이상의 유튜브 구독자를 보유한 솔바위농원 손보달 대표의 라이브커머스 실제 판매 시연 등 온라인 판로 개척을 위한 다양한 프로그램이 마련됐다.

도 농업기술원은 내년 대회부터 AI 기반 경영개선 분야를 신설하고, 청년농업인을 중심으로 라이브커머스 등 온라인 역량 강화 교육을 확대할 계획이다.

성제훈 도 농업기술원장은 "농업인이 AI와 친구가 되어야 하는 시대"라며 "라이브커머스, 쇼츠 제작 등 다양한 온라인 활동과 농업경영에 AI를 접목할 수 있도록 정보화 교육을 더욱 활성화하겠다"고 말했다.





이영규 기자



