김대원 라마다호텔 회장, 전남대병원에 발전후원금

전남대학교병원은 라마다플라자 광주호텔과 바이윈덤 충장을 이끌며 광주 대표호텔 기업의 경영을 맡고 있는 김대원 회장이 발전후원금 5,000만원을 기탁했다고 11일 밝혔다.

지난 8일 오전 행정동 2층 접견실에서 열린 기탁식에는 정 신 원장, 윤경철 진료부원장, 김광석 공공부원장, 주성필 기획조정실장, 한재영 대외협력실장, 최명이 간호부장을 비롯해 광주 사회복지공동모금회 구제길 회장 등이 참석했다.

김 회장은 소아환자·저소득환자 치료비 지원을 위해 이번 5,000만원 등 전남대병원에 총 1억원의 후원금을 기탁하게 됐다.

김 회장은 사단법인 광주시 관광협회 이사, 법무부청소년범죄예방 광주지역자문위원회 수석부회장 등 다양한 직책을 맡으며 지역 관광산업 발전과 범죄 예방을 위한 봉사활동에 헌신하고 있다. 김 회장은 광주·전남 사회복지공동모금회를 통한 취약계층 생계비 지원, 무료급식소 운영을 위한 쌀 기부, 강진군장학재단 장학금 전달, 강진군 고향사랑기부금 전달 등 꾸준히 이웃사랑을 실천해왔다.

뿐만 아니라 김 회장은 지난 7월 광주 사회복지공동모금회에 1억원 이상 기부자들의 모임인 제188호 광주 아너소사이어티 회원으로 이름을 올렸다.

김 회장은 "지역의 대표 공공의료기관인 전남대학교병원이 어려운 환자들에게 더 나은 치료와 돌봄을 제공하는 데 작은 힘을 보태고 싶다"며 "앞으로도 지역사회의 건강과 행복을 위해 지속해서 함께하겠다"고 말했다.

정신 전남대병원장은 "김대원 회장의 꾸준한 나눔과 따뜻한 마음은 많은 환자와 그 가족들에게 큰 희망이 되고 있다"며 "기탁해주신 후원금이 환자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자



