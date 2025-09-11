본문 바로가기
네오위즈 '셰이프 오브 드림즈' 글로벌 정식 출시

노경조기자

입력2025.09.11 13:51

스팀서 2주간 20% 할인 이벤트

네오위즈는 11일 스팀을 통해 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈'를 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다.


네오위즈 '셰이프 오브 드림즈'. 네오위즈 제공

리자드 스무디가 개발한 '셰이프 오브 드림즈'는 역동적인 로그라이트 액션과 다중사용자 온라인 전투 아레나(MOBA) 스타일을 결합한 PC 게임이다. 싱글 플레이 및 최대 4명 협동플레이를 지원한다. 이용자는 현실과 꿈의 경계에서 150종 이상의 '기억'과 '정수' 아이템을 조합해 매번 새로운 빌드를 만들 수 있다.

출시 가격은 2만7000원이며, 스팀에서 2주간 출시 기념 20% 할인 이벤트를 진행한다. 또 게임 '딥 락 갤럭틱: 서바이버', '난설'과 협업해 각각 '락 앤 드림', '드림 오브 스노우' 번들 상품을 스팀에서 선보인다. 해당 번들을 구매하면 10% 추가 할인이 적용된다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

