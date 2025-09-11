아파트 안내방송서 흘러나온 '19금 소리'…관리소장 "실수" 해명했지만

아파트 스피커서 '성인물 음성' 재생

관리사무소 측 "영화 예고편 시청" 해명

한 아파트에서 세대 내 스피커로 갑작스럽게 성인물 소리가 흘러나와 입주민들이 항의하는 등 소동이 벌어졌다. 관리사무소 측은 "실수로 유튜브 영화 예고편 속 음성이 송출된 것"이라고 해명했지만, 일부 입주민들은 관리사무소가 성인물을 시청한 것 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

"10여 초간 성인물 소리 흘러나와"

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진으로 본문과 무관. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

9일 JTBC '사건반장'에 따르면 지난 8일 저녁 7시30분쯤 아파트 각 세대 스피커에서 성인물 소리가 송출됐다. 제보자 A씨는 "일단 (아파트) 스피커에서 한 10~15초 동안 그 소리가 나더라. XX 소리 같은 거. 그러고 방송이 뚝 끊겼다"고 당시 상황을 전했다.

놀란 입주민들이 항의하자, 관리사무소는 곧바로 입주자대표회의에 사건을 보고하고 긴급 임시 회의를 소집했다. 이후 관리사무소는 사과문을 통해 "방송 후 불미스러운 일이 발생해 관리사무소장으로서 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다"면서 "방송을 보낸 후 방송시스템을 종료하지 아니하고 관리사무소 당직자가 컴퓨터 유튜브에서 영화 예고편을 시청했다. 그 영화 예고편 성인용 음성이 그대로 전 세대 스피커로 송출되는 사고가 터졌다"고 해명했다.

이어 "특히 자녀를 둔 가정에서는 부모로서 당혹스럽고 화가 치밀어 올랐을 것이기에 다시 한번 방송 사고에 대하여 정중히 사과드린다"며 "이런 방송 사고는 다시 일어나서는 아니 되겠기에 사건의 자초지종을 철저히 파악하고 대처하겠다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

해당 아파트의 방송 사고 관련 사과문. JTBC '사건반장' 방송화면 캡처 원본보기 아이콘

그러나 A씨는 "보통 예고편이라고 하면 내레이션 목소리라든지, 영화 배경음악이라든지 이런 소리가 들려야 하는데 전혀 그런 거 없었고, 성인물을 보는 듯한 소리가 들렸다"고 반박했다. 해당 사연을 접한 누리꾼들도 "해명이 영 신뢰가 안 가네" "아이들도 들었을 텐데. 충격이 크겠다" "내가 다 민망하다" "누가 믿어" 등 믿기 어렵다는 반응을 보였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>