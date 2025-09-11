으뜸한우 경진대회 고급육 품평회…광양 서병근 농가 대상

경락가 2천785만원…전국 평균 2.4배 높아

개그맨 이상준 경매 후 대상 한우 낙찰받아

으뜸한우 경진대회 고급육 품평회에서 광양 서병근 농가가 대상을 차지했다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도가 추진한 으뜸한우 경진대회 고급육 품평회에서 광양 서병근 농가가 대상을 차지했다.

최고급 한우고기 생산을 통한 한우농가 소득증대를 위해 진행된 으뜸한우 경진대회 고급육 품평회는 지난 10일 농협 나주축산물공판장에서 개최됐다.

이번 품평회에는 17개 시군에서 32개월령 이하 혈통·고등 등록우 중 자질이 우수한 최고급 한우(거세우) 28마리가 출품됐다.

평가 결과 대상은 '지리산순한한우' 회원 농가로, 무항생제 축산물 인증을 받은 광양 서병근 농가의 출품축이 선정됐다. 경매가는 전국 평균 경락가(㎏당 2만 2,000원)보다 2.4배 높은 ㎏당 5만 1,000원으로 총 2,785만 원을 기록, 전남 최고 한우의 위상을 높였다.

최우수상은 곡성 최하나 농가(2,128만 원), 우수상은 영암 이재성 농가(1,560만 원)가 각각 차지했다.

입상자는 11월 6일 순천광양축협 가축시장에서 열리는 제41회 전남도 으뜸한우 경진대회에서 시상금과 함께 전남도지사 표창을 받는다.

특히 품평회에선 한우 전문 프랜차이즈 식당 대표인 개그맨 이상준 씨가 직접 경매에 참여, 대상 한우를 낙찰받으며 현장에서 큰 관심을 끌었다.

김성진 전남도 축산정책과장은 "앞으로도 지속적인 한우 개량사업을 통해 전남 한우가 전국 최고 한우로 자리매김해 농가소득이 향상되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





