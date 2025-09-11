기보, AI 산업 육성 위해 연내 1800억원 신규 보증 공급

AI 등 6대 성장엔진 집중 지원

기술보증기금은 정부의 국정과제 및 신산업 육성 전략을 뒷받침하고, 혁신기업의 지속 성장 기반을 마련하기 위해 인공지능(AI) 분야에 대한 지원을 강화한다고 11일 밝혔다.

기보는 AI 분야를 중점 지원 대상으로 삼아 지원 중이며, 그 일환으로 지난 5월 AI 특화 전용 보증상품을 출시해 AI 산업의 글로벌 격차 해소와 중소벤처기업의 원활한 인공지능 전환(AX) 지원을 본격화했다. 기보는 올해 AI 분야에 1800억원 규모의 자금을 신규공급하고, 900억원을 하반기 집행해 AI 기업의 자금 수요에 적극 대응할 계획이다.

AI 특화 보증상품인 'AI·AX 경쟁력 강화 우대보증'은 AI 기술을 개발하거나 도입·활용하는 기업을 대상으로 ▲보증비율 상향(최대 95%) ▲보증료 감면(최대 0.3%포인트) ▲산정특례 확대 등 다양한 혜택을 제공한다. 또한 '반도체산업 영위기업 특례보증'을 통해 팹리스 등 반도체 분야의 우수 기술기업을 대상으로 R&D, 장비 국산화 등 핵심 분야 자금 조달을 지원하며 ▲최대 200억원 보증한도 ▲보증비율 상향(최대 95%) ▲보증료 감면(최대 0.3%포인트) 등의 혜택을 제공한다.

아울러 기보는 기업의 금융비용 부담을 완화하기 위해 시중은행과의 협업을 확대하고, 해외지점을 통한 해외진출보증과 투자유치 등 글로벌 진출 프로그램을 함께 운영해 AI 기업의 스케일업을 적극 뒷받침할 방침이다.

김종호 기보 이사장은 "기보는 정부의 혁신성장 전략에 발맞춰 인공지능 분야 전용 상품을 통해 미래 성장동력을 선도적으로 지원하고 있다"며, "기보는 앞으로도 국가 기술경쟁력 제고와 중소벤처기업의 혁신성장을 뒷받침하는 정책금융기관의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



