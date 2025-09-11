본문 바로가기
일반

경기도, '착착착' 온라인몰 새단장…9월 기획전도 '풍성'

이종구기자

입력2025.09.11 07:29

오픈 5주년 맞아 리뉴얼 진행…기획전 메뉴 신설
도내 사회적가치 실천 기업·상품 홍보 코너 등 만들어

경기도와 경기도주식회사가 운영하는 경기도 공동 브랜드 '착착착' 온라인몰이 리뉴얼과 함께 풍성한 9월 기획전을 진행한다.

착착착 9월 기획전. 경기도 제공

경기도주식회사는 지난 2021년 6월 첫 오픈한 '착착착' 쇼핑몰이 오픈 5년차를 맞아 더욱 많은 도내 기업의 버팀목이 되기 위해 리뉴얼을 진행했다고 11일 밝혔다.


리뉴얼을 통해 '착착착'은 사회적 가치 실천 기업 및 상품 소개 기능인 '착착착 스토리'를 신설해 도내 사회적 가치 실천 기업의 홍보 효과를 끌어올린다는 목표다. 더불어 고향사랑기부제를 통한 기부하기 기능을 연결했고, 기획상품 페이지도 신설했다.

리뉴얼과 함께 푸짐한 9월 특가 기획전도 마련했다. 오는 14일 일요일까지 착착착 쇼핑몰은 '청년기업 특가전'을 진행한다. 올해의 청년기업으로 선정된 도내 기업 상품을 최대 20% 할인한다.


이 밖에도 16일부터 이달 30일까지 '한가위 기획전'도 함께 마련했다. 경기도 쌀과 다양한 선물세트, 식품류 등 약 500개 제품에 대해 최대 25% 할인을 제공한다.


9월 한 달간 베스트 리뷰를 남겨준 회원 20명을 선정해 '착착착 5000원 할인 쿠폰'도 지급한다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

