광주도시공사, 중대재해 예방 안전점검 회의

광주도시공사는 지난 9일 '중대재해 예방 긴급 안전점검회의'를 열고, 재해위험 요인 사전 점검과 안전관리 강화 대책을 논의했다.

광주도시공사(사장 김승남)는 지난 9일 '중대재해 예방 긴급 안전점검회의'를 열고, 재해위험 요인 사전 점검과 안전관리 강화 대책을 논의했다고 10일 밝혔다.

이번 회의는 최근 잇따른 중대재해 발생에 따라 공사가 선제적으로 안전관리 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다. 회의에는 사장을 비롯해 상임감사, 경영본부장, 사업본부장 등 전 부서장이 참석했다.

회의에서는 ▲최근 주요 중대재해 사례공유 ▲현장 재해위험 요인 점검 및 관리 방안 논의 ▲안전보건 의무이행 강화 및 개선 과제 도출 등이 논의됐다. 특히, 건설 현장과 밀폐공간 등 반복적인 사고 위험이 높은 분야를 집중 점검하고, 추석 명절 대비 특별 안전점검과 하반기 건설현장 정기점검 등 향후 계획도 논의했다.

김승남 사장은 "중대재해 예방은 조직의 최우선 과제다"며 "현장의 위험 요인을 선제적으로 관리하고, 안전문화를 정착시켜 시민과 근로자의 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 공사는 이번 긴급회의를 계기로 중대재해 예방 대응체계를 강화하고, 안전관리 수준을 지속적으로 향상시켜 나갈 계획이다.





