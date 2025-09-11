본문 바로가기
경찰, 교제폭력 대응 국회 토론회…"실질적 법·제도 논의"

임춘한기자

입력2025.09.11 14:00

경찰청장 대행 "전방위적 접근 필요"

경찰청은 11일 국회에서 '교제폭력 대응 토론회'를 개최했다고 밝혔다.


이번 토론회는 신정훈 국회 행정안전위원장, 이인선 국회 여성가족위원장, 김한규·박정현·서범수·용혜인·이만희·이상식·임호선·정춘생·조은희·최기상 의원 등이 공동 주최하고 경찰청과 한국여성변호사회가 함께 주관했다. 이 자리에선 경찰의 적극적인 개입 방안, 교제폭력 입법 필요성과 방향, 교제살인 위험요인 분석 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

경찰청은 피해자가 처벌을 불원하고 교제를 지속하는 상황에서도 경찰의 적극적인 개입이 필요하며, 그 방안으로 '스토킹처벌법'을 폭넓게 적용하는 방안을 발표했다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "예방·수사·보호·회복과 모든 입법·행정·사법기관을 아우르는 전방위적인 접근이 필요하다"며 "단 한 명의 피해자라도 혼자라는 절망감에 머물지 않도록, 법과 제도가 공감하고 작동하는 사회를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

