'시장은 보컬·총장은 기타'…춘천시 대학연합축제서 이색 무대 '눈길'

이종구기자

입력2025.09.10 14:34

수정2025.09.10 14:35

청춘의 무대 된 춘천 대학연합축제…밴드 공연 선봬
청년과 소통하는 특별한 무대…1000여 관객 환호
육동한 시장 "교육도시 춘천, 청년과 함께 미래 열겠다"

육동한 춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보여 큰 화제를 모았다.

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

이날 특별무대는 송곡대 왕덕양 총장, 한림성심대 문영식 총장, 송곡대 교수진이 연주자로 참여하고, 육동한 시장이 직접 보컬을 맡아 무대를 꾸몄다. 이색 조합의 무대는 현장을 찾은 학생과 시민 1000여 명의 뜨거운 환호 속에 펼쳐지며 축제의 분위기를 절정으로 끌어올렸다.

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

육 시장은 공연 직후 "청년들과 함께 호흡하며 춘천의 미래를 함께 그리고 싶었다"며 "대학과 지역이 힘을 모아 교육도시 춘천을 만들어 가겠다"고 말했다.

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

춘천시장과 대학 총장들이 지난 9일 송곡대학교 운동장에서 열린 '2025 춘천시 대학연합축제'에서 함께 밴드 공연을 선보이고 있다. 춘천시 제공

이번 축제는 강원대, 한림대, 송곡대, 한림성심대 등 춘천지역 대학이 공동 주관해 체육경기, 퍼레이드, 동아리 공연, 초청가수 무대 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
