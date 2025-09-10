본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

제일헬스사이언스, '2025 에너지 히어로 레이스' 공식 후원

최태원기자

입력2025.09.10 12:46

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어' 지원

제일헬스사이언스는 오는 13일 서울 마포구 상암 월드컵공원 평화광장에서 열리는 '2025 에너지 히어로 레이스'에 공식 후원사로 참여한다고 10일 밝혔다.


분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어'. 제일헬스사이언스

분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어'. 제일헬스사이언스

AD
원본보기 아이콘


제일헬스사이언스는 대회 참가자 전원에게 근육통·타박상 완화에 효과적인 분사식 진통소염제 '제일파프쿨에어'를 지원한다. '제일파프쿨에어'는 간편한 사용법과 빠른 흡수력으로 격렬한 운동 후에도 즉각적인 진통·소염 효과를 제공하는 제품이다.

굿피플이 주최하는 '에너지 히어로 레이스'는 에너지 취약계층의 효율 개선 사업을 지원하기 위해 개최되고 있다. 2017년부터 2024년까지 누적 7억6040만4424원의 후원금을 모아 총 1016명의 지원 대상자에게 전달했다. 올해 행사에는 가수이자 기부 러너로 활동 중인 '션'이 앰버서더로 참여하며, 치어리더 박기량·서현숙이 준비 운동과 함께 특별 공연을 선보일 예정이다.


목선재 제일헬스사이언스 마케팅부 PM은 "올여름은 수해와 가뭄 등으로 에너지 취약계층이 더욱 큰 어려움을 겪었을 것으로 생각된다"며 "그만큼 이번 의미 있는 행사에 동참할 수 있어 기쁘고, 제일파프쿨에어 제품 후원과 함께 행사 당일에는 참가자들이 직접 제품을 체험할 수 있는 부스 이벤트도 운영할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기