"잠자는 창작본능 깨워라"… 국립부산과학관, 2025년 헬로메이커 팡파르

개관 10주년 과학관 대표 브랜드 행사



체험존·워크숍·공연·강연, 참여 콘텐츠

국립부산과학관이 창작 열기를 북돋는 '2025 헬로메이커(Hello Maker)'를 연다.

과학관은 오는 20일과 21일 전관에서 올해로 9회째를 맞은 메이커 체험 행사를 진행한다고 10일 알렸다.

'헬로메이커'는 상상력과 창의력을 발휘해 무언가를 직접 만들어 보는 메이커 문화를 즐길 수 있는 자리다. 매년 1만명 이상이 찾는 국립부산과학관 대표 프로그램으로 올해는 개관 10주년을 맞아 규모와 다양성이 한층 커졌다.

지난해 진행된 헬로메이커 워크숍에서 폐플라스틱 키링 제작을 체험하는 어린이 관람객들. AD 원본보기 아이콘

행사는 ▲메이커 작품 전시 '메이커랜드' ▲체험존 '맘대로 만들장' ▲메이킹 워크숍 '손끝에서 태어난 상상' ▲특별강연 '크리에이터 라이브' ▲야외공연 '둥둥탕탕 메이커스테이지' ▲오픈마이크 등으로 짜여졌다.

메이커랜드에는 전국 메이커 모임, 중고교 과학동아리, 전문 메이커 등 46개팀이 참여해 창의적인 작품을 선보인다. 워크숍에서는 재활용품 로봇, 폐가전 부품 키링 만들기 같은 업사이클 체험이 마련된다. '맘대로 만들장'에서는 오토마타 굴삭기 체험, 원심력 그림 그리기, 전기가 통하는 밀가루 점토 실험, 나만의 굿즈 제작이 진행된다.

특별강연도 준비됐다. 20일에는 구독자 73만 명을 보유한 유튜버 코코보라가 '이렇게 사소한 게 세상을 바꿨다고?'라는 주제로 강연하고 21일에는 카이스트 출신 과학 크리에이터 허성범이 '창의적 인간으로 살아남는 법'을 전한다.

야외무대에서는 서커스, 업사이클링 공연, 풍선 마술 공연 등이 이어지고 과학관 10주년 기념 전시 '우리가 함께 만드는 시간'에서는 관람객이 직접 톱니바퀴를 만들어 구조물을 움직이는 체험이 마련된다.

과학관은 이번 행사를 통해 메이커 문화의 매력을 전하고 시민에 창의적 경험을 선사한다는 계획이다. 행사는 네이버 예약을 통해 사전 예매할 수 있다.

송삼종 국립부산과학관장은 "헬로메이커는 상상력을 마음껏 발휘하며 창작 본능을 깨우는 특별한 행사"라며 "개관 10주년을 맞아 준비한 다채로운 프로그램을 통해 과학과 메이커 문화의 매력을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.

지난해 열린 헬로메이커 야외공연에서 채소 악기 연주 모습. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



