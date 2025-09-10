본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

홍천군 이장연합회, 용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구 건의문 전달

이종구기자

입력2025.09.10 09:28

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

홍천군 이장연합회, 국회 기획재정위원장 방문
용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구 건의문 전달

세종청사에서 홍천철도 유치 염원 릴레이 홍보 캠페인을 전개 중인 홍천군 이장연합회(연합회장 김진훈)가 지난 9일 국회를 방문했다.

홍천군 이장연합회가 지난 9일 국회를 방문하고 있다. 홍천군 제공

홍천군 이장연합회가 지난 9일 국회를 방문하고 있다. 홍천군 제공

AD
원본보기 아이콘

용문~홍천 광역철도는 현재 예비타당성조사가 막바지로 연말 결과 발표가 예상되며 지난 8월 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획'에 강원 지역 7대 공약 15대 추진 과제로 포함되고 2026년 정부 예산안에 사업예산이 반영되며 예비타당성조사 통과가 기대된다.


홍천군 이장연합회는 이번 국회 방문에서 기획재정위원회 위원장인 임이자 위원실을 방문하여 홍천군민의 염원과 홍천철도 사업 필요성을 설명하며, 예비타당성조사 통과를 촉구하였다.

특히, 기획재정위원회 위원장인 임이자 위원에게 '용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 통과 촉구 건의서'를 전달하며 예타 통과를 위한 적극적인 지원을 요청하였다.


김진훈 홍천군 이장연합회장은 "용문~홍천 광역철도가 지역의 미래를 견인할 최대 숙원사업으로 서울과 경기, 강원을 하나의 생활권·경제권으로 연결하여 지역 소멸을 막고 대한민국 균형발전의 마중물이 될 것"이라며 "예비타당성조사 통과가 이루어질 때까지 지속적으로 유치 활동에 동참하겠다"고 말했다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주차' 압구정 재건축에 알짜기능 쏟는 현대건설 "엄청난 차별화"…'무인셔틀, 짐꾼 로봇, 자동 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기