[특징주]가비아, 알고리즘랩스 등 AI 서비스 협력 확대에 신고가

가비아 가비아 079940 | 코스닥 증권정보 현재가 29,150 전일대비 2,500 등락률 +9.38% 거래량 301,788 전일가 26,650 2025.09.10 09:13 기준 관련기사 가비아, 김홍국·원종홍 공동 대표이사 체제로 변경코스피, 외국인 홀로 순매수에 2690선 마감가비아, 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

10일 오전 9시 3분 기준 가비아는 전일 대비 7.13%(1900원) 뛴 2만8550원에 거래되고 있다. 장중 2만9300원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 알고리즘랩스와 AI 기반 서비스 혁신을 위한 전략적 업무협약을 체결했다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

두 기업은 자신들의 AI 워크플로우 및 에이전트 기술을 결합해 노드 기반 오케스트레이션을 활용한 업무 자동화, 협업툴 등 다양한 분야에서 AI 기반 업무 환경을 제공할 방침이다.

앞서 가비아는 지난달 공공 시장 IT 솔루션·시스템 통합(SI) 전문 기업인 범일정보와도 AI 공공 정보화 사업, AI 모델 개발 및 운영(MLOps) 기술 협력을 위한 MOU를 체결한 바 있다.

가비아는 2005년 코스닥에 상장한 IT 인프라로, 자체 개발한 IaaS 'g클라우드'와 '하이웍스'를 운영하고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



