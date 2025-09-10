세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
[속보]8월 취업자 16.6만명↑...석달 연속 10만명대
2025년 09월 10일(수)
'IQ 204' 10살에 서울과학고 들어간 영재, 목표 대학은 '이곳'
연예계 은퇴 후 돌연 뉴욕으로 떠나더니…국밥집 사장 된 FT아일랜드 멤버
한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최대치' 다시 쓴 대만
"흰 머리가 검은 머리 됐다" 여배우도 '효과'…전문가들 "흰머리 치료 근거 부족"
현대차 노사, 올해 임단협 잠정합의…기본급 10만원 인상
"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'
박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사
짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자
애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"