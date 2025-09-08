동국제강그룹, 창업주 대원 장경호 회장 50주기 추모

동국제강 동국제강 460860 | 코스피 증권정보 현재가 9,600 전일대비 250 등락률 +2.67% 거래량 162,865 전일가 9,350 2025.09.08 15:26 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동국제강, 하반기 이익 개선 기대""10년 만에 되찾은 사옥"…동국제강, 페럼타워 6451억원에 재매입동국제강 '일부 반등', 동국씨엠 '적자전환'…철강업계 실적 부담 지속 전 종목 시세 보기 close 을 통해 한국 철강산업을 태동시킨 대원(大圓) 장경호 회장 50주기를 맞아 범동국제강그룹이 추모식을 거행했다. 또 장경호 회장의 전 재산을 헌정해 설립한 대한불교진흥원 50주년을 기념하기 위해 불교계가 동참했다.

‘대원 장경호 거사 50주기 추모 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회’ 단체 사진. 왼쪽부터 장세욱 동국제강그룹 부회장, 장세주 동국제강그룹 회장, 대한불교조계종 총무원장 진우 스님, 이한구 대한불교진흥원 이사장, 대한불교진흥원 불교방송 상임이사 현민 스님. 동국제강 AD 원본보기 아이콘

동국제강그룹은 창업주 50주기를 하루 앞둔 8일 서울 마포구 대한불교진흥원 3층 대법당 다보원에서 '대원 장경호 거사 50주기 추모 및 대한불교진흥원 창립 50주년 기념 법회'에 참여했다. 대한불교진흥원에서 법회를 주관했고, 조계종 총무원장 진우 스님이 법문을 진행했다. 동국제강그룹 장세주 회장, 장세욱 부회장을 비롯해 동국산업그룹, 한국철강그룹, 철박물관, 부산주공 등 창업주 장경호 회장의 사업에 뿌리를 함께 하는 범동국제강그룹(17개 기업 및 1개 단체) 경영진 78명이 함께 했다.

장경호 회장 손자 장세주 회장은 추모사를 통해 "일제강점기와 6·25 전쟁의 소용돌이 속에서 사업을 시작해 민족 자본을 세우셨고, 삶의 길을 보여주신 선각자"라며 "업을 통해 민족과 국가에 보은하고자 하셨던 돌아가시기 전 모든 사재를 사회와 불교에 환원하셨던 큰 뜻을 기리며 추모할 수 있음에 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

진우 스님은 "장경호 거사님은 진정한 이 시대의 보살이셨다고 생각한다. 숭고한 유지를 받들어 후학들이 고인의 뜻을 빛나게 해주고 있어 감사하다는 말을 전하고 싶다"며 "거사님의 유지를 발전시켜 앞으로 좀 더 불교를 현대적으로 개선해 모든 사람이 쉽게 이해하고 받아들여 마음의 평안을 얻을 수 있도록 함께 노력하자"고 말했다.

대원 장경호 회장은 1899년 부산에서 태어나 1929년 '큰 활을 쏘는 우리 민족'을 상징하는 '대궁양행'으로 사업을 시작했다. 이후 남선물산, 조선선재 등을 거쳐 사세를 넓혔고 6·25 전쟁 직후인 1954년 민간 최초로 쇳물을 생산했던 철강회사인 '동국제강'을 설립했다. 대궁(大弓), 남선(南鮮), 조선(朝鮮), 동국(東國) 등 그는 기업의 사명을 모두 민족과 국가를 상징하는 이름으로 지었다. 그 뒤에 설립한 동국산업, 한국철강 등까지 그의 창업정신은 지금까지 계승되고 있다.

장경호 회장의 동국제강은 부산 남구 용호동에 21만평 규모 갯벌에 부산 제강소를 세워 일관 철강생산 단지를 만들었다. 그곳에서 국내 최초로 용광로·전기로 시대를 열었고 와이어로드, 후판 등을 국내 최초로 만들었다. 동국제강은 70년대 초 100대 법인 중 중화학공업 기업 매출 순위 3위(공기업 제외)까지 성장한다. 동국산업그룹과 한국철강그룹은 장경호 회장의 동국제강그룹에 한 뿌리를 두고 있는 철강 전문 그룹사로 2000년 계열분리했다.

대원 장경호 회장은 불교계에서 더 유명하다. 20대 때 불교에 귀의했다. 사업가로 성공해서도 불교 수행과 참선으로 깨달음을 추구했고, 일상의 근면 검소함으로도 유명했다. 장세주 회장은 "대기업가이면서 쌀 한 톨, 배추 한 잎도 함부로 하지 않은 분으로 백마디 말보다 솔선수범하시며 직접 가르침을 주신 참스승"이라고 기억하며 "대원 회장님의 검약 정신은 곁에서 보고 자란 제게도 각인됐고, 후손들에게도 전하고자 노력하고 있다"고 말했다. 장 회장은 1975년 9월9일 별세하기 전, '국가와 사회, 부처님의 은혜에 보답하고자 본인 명의의 모든 사유재산을 한국불교의 중흥사업을 위해 내어놓기로 하였습니다'는 서신과 함께 모든 사재 30억원(현 시세 5천억원 규모) 상당을 나라에 헌정했다.

국가에서는 그의 뜻에 따라 1975년 8월16일 대한불교진흥원을 설립했다. 대한불교진흥원은 1990년 불교방송(BBS)을 개국하고, 대원 회장의 염원이었던 불교의 대중화와 생활화를 전파하고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>