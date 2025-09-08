본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프 "푸틴과 곧 대화…일부 유럽 정상, 방미해 종전 논의"

김민영기자

입력2025.09.08 13:53

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트럼프, 러시아·우크라이나 상황 우리가 해결

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 조만간 대화할 예정이라고 밝혔다.


게티이미지연합뉴스

게티이미지연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


트럼프 대통령은 7일(현지시간) 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스대회 결승 참관 후 기자들이 푸틴 대통령과 대화 계획을 묻자 "조만간 할 것이며 며칠 이내가 될 것"이라고 답했다.

러시아의 우크라이나 정부 청사 건물 폭격에 대해서는 "지금 벌어지는 일들이 유쾌하지 않다"고 말했다. 그러면서 "러시아와 우크라이나의 상황은 우리가 해결할 것"이라고 덧붙였다.


앞서 러시아는 이날 우크라이나 수도 키이우 도심에 있는 정부 청사를 드론으로 공격했다. 전쟁 발발 후 우크라이나 정부 청사가 직접 공격 당한 것은 이번이 처음이다.


또 전쟁 해결 방안을 논의하기 위해 일부 유럽 국가 정상들이 곧 개별적으로 미국을 방문할 예정이라고 밝혔다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"최고기온 1도만 올라도…소비자물가 1년 간 0.06%P 더 오른다"

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기