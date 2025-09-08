본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산부민병원, 9월 건강교실 ‘요실금 탈출 가이드’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.08 11:39

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산부민병원은 오는 11일 오후 2시 본관 지하 2층 대강당에서 지역 주민을 위한 9월 부민건강교실을 개최한다.


이번 강좌는 '속 시원한 일상, 요실금 탈출 가이드'를 주제로 비뇨의학과 이정우 과장이 진행한다. 강의에서는 요실금의 원인과 유형, 일상에서 나타나는 불편한 증상, 치료와 예방 방법 등을 폭넓게 다룰 예정이다.

특히 요실금이 단순한 노화의 결과가 아니라 출산, 생활습관, 기저질환 등 다양한 요인과 연관된다는 점을 짚고, 스스로 실천할 수 있는 생활습관 개선법도 제시한다.


이정우 과장은 "요실금을 숨기지 않고 정확히 이해하는 것이 치료의 출발점"이라며 "이번 강의를 통해 많은 분이 불편함에서 벗어나 자신감 있는 일상을 되찾길 바란다"고 말했다.


부민건강교실은 부산부민병원이 매월 마련하는 지역 건강 강좌로 누구나 무료로 참여할 수 있다. 세부 일정은 병원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

부산부민병원이 9월 건강교실 ‘요실금 탈출 가이드’를 개최한다.

부산부민병원이 9월 건강교실 ‘요실금 탈출 가이드’를 개최한다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기