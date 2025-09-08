부산부민병원, 9월 건강교실 ‘요실금 탈출 가이드’ 개최

부산부민병원은 오는 11일 오후 2시 본관 지하 2층 대강당에서 지역 주민을 위한 9월 부민건강교실을 개최한다.

이번 강좌는 '속 시원한 일상, 요실금 탈출 가이드'를 주제로 비뇨의학과 이정우 과장이 진행한다. 강의에서는 요실금의 원인과 유형, 일상에서 나타나는 불편한 증상, 치료와 예방 방법 등을 폭넓게 다룰 예정이다.

특히 요실금이 단순한 노화의 결과가 아니라 출산, 생활습관, 기저질환 등 다양한 요인과 연관된다는 점을 짚고, 스스로 실천할 수 있는 생활습관 개선법도 제시한다.

이정우 과장은 "요실금을 숨기지 않고 정확히 이해하는 것이 치료의 출발점"이라며 "이번 강의를 통해 많은 분이 불편함에서 벗어나 자신감 있는 일상을 되찾길 바란다"고 말했다.

부민건강교실은 부산부민병원이 매월 마련하는 지역 건강 강좌로 누구나 무료로 참여할 수 있다. 세부 일정은 병원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



