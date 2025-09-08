정류장 덮친 트럭 바퀴에 여고생 넉달 넘게 의식불명…운전자 송치

피해 여고생 100일 넘게 의식불명

경찰 "명확한 사고 원인 밝혀지지 않아"

경기 과천의 한 버스정류장에서 운행 중인 대형차량에서 빠진 바퀴에 치인 여고생이 사고 100일이 넘도록 의식을 되찾지 못하고 있는 가운데 30대 운전자가 검찰에 넘겨졌다.

8일 경기 과천경찰서는 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 덤프트럭 기사 A씨를 지난달 말께 불구속 송치했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 어린이날이었던 지난 5월5일 오후 1시경 과천시 갈현동 소재 도로에서 인덕원 방향 언덕길로 25t 덤프트럭을 몰다 좌측 4열(마지막 열) 복륜(타이어 2개) 구조 바퀴가 빠지는 사고를 낸 혐의를 받고 있다.

사고 차량의 바퀴. 경기소방본부 AD 원본보기 아이콘

당시 이 바퀴는 언덕길 경사를 따라 빠른 속도로 굴러 내려가 반대편 임시 버스정류장에 서 있던 10대 여자 고등학생과 40대 B씨, 20대 여성 C씨 등 보행자 3명을 차례로 덮친 후 멈춰 섰다. 피해 여학생은 머리를 크게 다친 상태로 병원으로 이송돼 127일째인 현재까지 치료받고 있으나 아직 의식을 되찾지 못하고 있다. B씨와 C씨 역시 각각 가벼운 부상을 입어 병원 치료를 받았다. B씨 등은 무사히 회복한 것으로 알려졌다.

일반적으로 무게가 100여㎏에 달하는 덤프트럭 바퀴는 개당 볼트 약 10개를 체결해 고정한다. 그러나 A씨 덤프트럭 좌측 4열 복륜 구조 바퀴에 체결돼 있던 볼트는 사고 직전 알 수 없는 이유로 모두 빠진 것으로 조사됐다. A씨는 경찰 조사에서 "사고 직전까지 차량 운행 중 이상한 점을 느끼지 못했다"며 "차량 정비도 제때 받았다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 실제 그는 사고 1~2달 전 덤프트럭 정비를 받았는데, 특별한 이상은 발견되지 않았던 것으로 나타났다.

경찰은 국립과학수사연구원에 문제의 바퀴에 대한 감정을 의뢰하기도 했으나 "명확한 사고 원인은 확인되지 않는다"는 취지의 답변만 회신받았다. 다만 경찰은 결론적으로 A씨가 차량 운행 전 이상 유무를 확인하지 않아 사고 책임이 아예 없지 않다고 판단했다. 경찰 관계자는 "그동안 차량 정비를 소홀히 해 발생한 사고인지, 큰 충격에 의해 바퀴에 체결된 볼트가 부러지면서 일어난 사고인지 등 여러 가능성을 열어두고 수사해 왔다"며 "하지만 최종적으로 명확한 원인은 드러나지 않았다"고 밝혔다. 이어 "다만 운전자는 차량을 안전하게 운전할 수 있도록 정비를 잘해야 하는데, 피의자는 그 의무를 위반했다고 봤다"고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>