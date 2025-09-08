본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, '청년 엔지니어 육성사업' 참여기업 모집

정두환기자

입력2025.09.08 08:51

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교육비 80%까지 지원…채용 청년에도 지원금

경기도 시흥시는 경기도일자리재단과 공동으로 시흥스마트허브의 청년 인재 부족 문제 해소를 위한 '청년 엔지니어 육성사업' 참여기업을 모집한다.

시흥시, '청년 엔지니어 육성사업' 참여기업 모집
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 '조기 취업형 계약학과' 제도를 기반으로 지역 우수 기업과 청년, 대학을 연계해 청년 유입과 장기 고용, 지역 정주를 지원하는 것이다.


참여 기업에는 교육비의 최대 80%까지 320만 원을 2년간 지원한다. 기업이 채용한 청년에게도 고용 유지와 지역 정주를 조건으로 연간 최대 4년간 연 최대 360만원을 지원한다

자세한 내용은 시흥시청 누리집의 공고를 참조하면 된다. 희망 기업은 '잡아바 어플라이'의 통합접수시스템을 통해 11월까지 온라인으로 신청하면 된다.


자세한 내용은 경기도일자리재단 남부교육팀이나 시흥시청 일자리총괄과로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기