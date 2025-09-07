'어쩔수가 없다' 수상 불발…李대통령 "수상 여부 떠나 우리 영화 위상 높여"

박찬욱 감독 작품, 베네치아영화제 경쟁부문 진출…수상은 못해

이 대통령 "의미 있는 성과…정부가 든든한 버팀목 되겠다"

박 감독 "어떤 영화보다 관객 반응 좋아 이미 큰 상 받은 기분"

이재명 대통령이 7일 영화 '어쩔수가 없다' 배우와 제작진에 "수상 여부를 떠나 13년 만에 한국 영화가 베네치아국제영화제 경쟁 부문에 진출한 것은 의미 있는 성과"라며 정부가 영화계에 든든한 버팀목이 되겠다고 했다.

이 대통령은 이날 본인의 소셜미디어(SNS) 계정에 "세계 영화사에 깊은 족적을 남겨온 박찬욱 감독님의 작품이 또 한 번 우리 영화의 위상을 드높였다. 어려운 여건 속에서도 끊임없이 새로운 도전을 멈추지 않은 감독님과 영화 '어쩔수가 없다' 배우, 제작진 여러분께 뜨거운 박수를 보낸다"면서 이같이 밝혔다.

이어 이 대통령은 "영화를 통해 보여주신 감독님의 깊은 통찰과 특유의 미학은 전 세계 영화 팬들의 가슴에 깊이 새겨졌을 것"이라며 "정부는 앞으로도 우리 영화인들이 마음껏 상상하고 창작하며, 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 적었다.

앞서 이탈리아 베네치아 리도섬 '팔라초 델 시네마'에서 6일(현지시간) 열린 제82회 베네치아국제영화제에 첫선을 보인 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가 없다'는 평단의 호평을 받으며 기대감을 높였지만, 수상은 하지 못했다. 박 감독원 시상식이 끝난 이후 "내가 만든 어떤 영화보다 관객 반응이 좋아 이미 큰 상을 받은 기분"이라고 했다.

한국 영화는 베네치아영화제에 김기덕 감독원 '피에타' 이후 13년 만에 경쟁 부문에 진출했다. 박 감독의 영화가 이 영화제 경쟁 부문에 초청을 받은 것은 2005년 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이다.

이번 영화제 황금사자상은 미국 감독 짐 자무시의 '파더 마더 시스터 브라더'에게 돌아갔다. 이 영화는 케이트 블란쳇, 빅키 크리엡스 등이 주연으로 나서 성인이 된 자녀들과 거리감을 느끼는 부모의 관계는 3부작 형식으로 연출한 작품이다.





