본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, 4대 항만공사 재무협의체 출범… 첫 회의 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.05 16:56

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 4대 항만공사 간 재무 현안을 공유하고 협력 방안을 모색하기 위해 '항만공사 재무협의체'를 출범, 9월 4일과 5일 양일간 부산항만공사에서 첫 회의를 열었다.

부산항만공사가 재무협의체 회의를 열고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

부산항만공사가 재무협의체 회의를 열고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협의체에는 부산·인천·울산·여수광양 등 4대 항만공사의 재무 부서장과 실무진 10여명이 참여했으며, 앞으로 반기 또는 필요시 회의를 열어 각 사의 재무 현안을 공유하고 공동 대응 방안을 마련해 나갈 예정이다.


제1차 회의에서는 항만공사가 공통으로 시행하는 항만시설공사 세무 관련 현안이 주요 의제로 다뤄졌다.

송상근 부산항만공사 사장은 "항만공사의 재무 건전성 확보는 국가 물류 인프라의 안정성과 지속가능성을 뒷받침하는 핵심 요소"라며 "이번 협의체를 통해 항만공사 간 협력을 강화하고 체계적인 재무 관리 시스템을 구축해 나가겠다"고 강조했다.


협의체 회의는 4개 항만공사가 윤번제로 주관하며 제2차 회의는 인천에서 개최될 예정이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…초강수 둔 '이 기업' "연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…한국, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기