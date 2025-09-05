본문 바로가기
김경모 켄텍 교수, 원자력 열수력 학술대회 '최고 논문상'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.05 15:51

김경모 한국에너지공과대학교 원자핵에너지연구소 교수.

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 원자핵에너지연구소 김경모 교수가 세계 최대 규모의 원자력 열수력 및 안전 분야 국제학술대회에서 최고 논문상(Best Paper Awards)을 수상했다고 5일 밝혔다.


이날 부산 벡스코에서 개최된 제21회 원자력 열수력 국제학술대회(International Topical Meeting on Nuclear Thermal Hydraulics and Reactor Safety, NURETH-21)는 한국원자력학회가 국제원자력기구(IAEA)와 공동으로 주관한 세계적 권위의 학술대회다. 이번 학회엔 기초 열수력, 인공지능 기반 열수력 기술, 소형모듈원자로(Small Modular Reactor, SMR), 원자력 안전 등 9개 분야, 84개 세부 주제를 중심으로 700편 이상의 논문이 발표됐다. 이 중 11개의 논문이 최고 논문상 수상의 영예를 안았으며, 김경모 교수도 그 명단에 이름을 올렸다.

김 교수는 미국 미시간 대학교(University of Michigan)와의 공동 연구를 통해 경수형 원자로에서 발생할 수 있는 원자로냉각재상실사고(Loss of Coolant Accident, LOCA) 시 안전성 분석을 보다 정밀하게 수행할 수 있는 실험 및 모델 개발 성과를 인정받아 수상했다.


켄텍 원자핵에너지연구소는 이번 연구 외에도 미국 SMR 스타트업 Deep Fission(딥 피션), 국내 중견기업 DS단석과의 초소형원자로 협력 연구를 수행하는 등 연구기관·기업과 활발한 국제 공동연구를 이어가며 기술 경쟁력을 강화하고 있다.


김경모 교수는 "최고 논문상 수상은 글로벌 최고 수준의 권위를 가진 국제무대에서 켄텍 연구 역량이 인정받은 결과다"며 "혁신적인 연구개발을 통해 차세대 SMR 및 초소형원자로가 안전하고 보편적인 발전소로 자리매김할 수 있도록 켄텍이 중요한 역할을 하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
