양산시, 경남 한우경진대회 2개 부문 우수상 수상

경남 양산시 강규수 농가가 4일 함양·산청 축협 가축시장에서 개최된 2025년 경남 한우경진대회에서 유전체 유전능력과 경산우(번식암소2부) 부문에서 우수상을 동시에 받았다.

올해 10회째 개최된 경남 한우경진대회 심사는 한국종축개량협회 경남부산울산본부장과 전문 심사위원의 엄격한 기준에 따라 진행됐으며 외모, 체중, 연령, 건강 상태, 등을 종합적으로 평가해 수상자가 결정됐다.

강규수 농가는 "앞으로도 고품질 한우 생산을 통해 지역 축산업 발전에 이바지하며, 한우협회 지부장으로서 지역 농가와의 상생과 협력에도 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

양산시 관계자는 "이번 대회 수상은 한우농가의 꾸준한 노력으로 나타난 값진 결과이며, 앞으로도 체계적인 지원을 통해 한우산업 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



