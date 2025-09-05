정명근 화성시장, 국회에 9개 국비사업 건의

한병도 예결위원장에 요청

경기도 화성시는 정명근 화성시장이 4일 국회에서 한병도 국회 예산결산위원장을 만나 시 주요 현안 사업의 국비 예산 확보를 위한 지원을 요청했다고 5일 밝혔다.

4일 국회를 방문한 정명근 화성시장(왼쪽)이 한병도 국회 예산결산위원장에게 시가 추진하는 9개 사업의 국비 반영을 요청하는 건의문을 전달하고 있다. 화성시 제공

정 시장은 이날 한 위원장에게 ▲동탄-인덕원선 복선전철 ▲신안산선 복선전철 ▲인천발 KTX 직결 사업 ▲GTX-A노선 삼성-동탄 구간 ▲갈천~가수, 우정~향남 국지도 82호선 건설 ▲황계지구 풍수해 생활권 종합정비사업 ▲화성시 무형유산 전수교육관 ▲국화도 해안데크 정비 등에 대한 내년도 예산안 반영을 건의했다.

정 시장은 이 자리에서 일반구 신설 등 꾸준히 성장하고 있는 시의 미래 성장을 위한 개발 예산 확보의 중요성을 설명했다.

정 시장은 "화성시가 특례시에 걸맞은 기반을 다지고 미래 성장 동력을 확보하기 위해서는 국가 차원의 지원이 꼭 필요하다"며 "시민들의 교통 편의와 안전, 삶의 질 향상을 위해 국비 확보에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



