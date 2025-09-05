서울 서대문구 초등학생 납치하려 한 일당 법원서 구속심사

서울 서대문구 한 초등학교 근처에서 아동들을 납치하려 한 일당의 구속 여부가 이르면 5일 오후 결정될 예정이다.

서울서부지법은 이날 오전 10시30분께 미성년자 유인미수 혐의를 받는 20대 남성 2명에 대해 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.

오전 10시20분께 법원 앞에 도착한 이들은 '혐의 인정하느냐','실제로 유괴할 의도가 있었던 것이냐' 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 향했다.

이들은 지난달 28일 오후 3시30분께부터 서울 서대문구 홍은동 한 초등학교와 주차장 부근에서 초등학생들을 3차례 유괴하려 한 혐의를 받는다. 피해 아동들은 모두 현장을 벗어나 범행은 미수에 그쳤다.

서울 서대문경찰서는 범행 이틀 뒤 관련 신고를 접수했으나 범죄 정황이 발견되지 않았다고 밝혔다.

하지만 추가 신고가 접수되자 경찰은 강력팀을 투입해 실제 범행을 확인하고 3일 용의자들을 검거했다.

경찰은 "첫 신고 당시 피해 아동 모친이 신고한 범행 차량은 흰색 스타렉스였으나 실제 범행 차량은 회색 소렌토였다"며 "색상과 차종이 달라 사실관계가 정확히 파악되지 않았던 것"이라고 해명했다.

피의자들은 경찰에 "초등학생들이 귀엽게 생겨서 장난삼아 한 것"이라며 "놀라는 반응이 재밌어서 했다"는 취지로 진술했다고 알려졌다.





