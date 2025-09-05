여순사건 발굴 유해 첫 신원 확인…역사에 한걸음 평가

담양 발굴유해 2구 가족품으로 돌아가

광양매티재에선 9구 발굴후 봉안식 예정

광양 매티재 발굴 유류품. 여순사건위원회 제공

'여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회(이하 '위원회')' 는 여순사건으로 희생된 유해에 대해 첫 신원을 확인해 가족품으로 보내고, 새롭게 발굴된 유해에 대한 봉안식을 오는 25일 광양시공설운동장 실내체육관에서 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 올해 광양매티재에서 새로 발굴된 9구 유해에 대해 정중한 장례의 의미를 담고 있다. 여순사건 유해발굴 이래 최초로 유전자 검사를 통해 신원을 확인한 담양 옥천약수터 희생자 유해 2구를 가족 품에 인도하는 행사로 진행된다.

광양매티재 유해 발굴은 올해 2월 본 발굴을 시작해 9구의 유해와 탄피, 고무신 등 46점의 유류품을 수집했으며, 수습된 유해와 유류품은 지난 8월까지 세척과 보전처리, 유전자 검사 및 분석 등의 과정을 거쳤다.

담양 옥천약수터에서는 2024년 2월에 26구의 유해와 탄피, 고무신 등 109점의 유류품을 수집했으며, 발굴된 유해는 2024년 7월 봉안식을 거쳐 세종추모의 집에 안치됐다. 이번 유전자 검사로 2구의 신원이 확인됐다.

봉안식을 마치면 광양매티재 발굴유해 9구는 국가 묘역인 세종 추모의 집에 유해를 안치하고, 신원이 확인된 2구의 유해에 대해서는 가족에게 인도할 예정이다.

아직, 신원이 확인되지 않은 유해에 대해선 지속적으로 유족 채혈과 유전자 검사를 진행, 유해 발굴도 올해 11월 구례 차독골을 추가 발굴해 희생자 및 유족 찾기에 최선을 다할 계획이다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 "앞으로도 유족의 한을 풀어주고 과거와의 화해 및 국민통합에 기여할 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





