광진구, AI로 1인가구 고독사 예방 나선다

김민진기자

입력2025.09.05 09:22

문 열림 감지장치·스마트돌봄 서비스 강화

서울 광진구(구청장 김경호)가 인공지능 기술을 활용해 1인가구를 대상으로 한 고독사 예방에 앞장선다.


구는 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선모델 개발 지원사업’에 선정돼 1200만원을 투입, 지역 내 고독사 고위험군 300가구에 문 열림 감지장치를 설치하고 예방활동을 강화한다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

문 열림 감지장치는 출입문에 센서를 부착해 일정기간 문이 열리지 않으면 자동으로 동주민센터가 방문 확인에 나서 위기 상황을 신속하게 파악할 수 있다. 이번 사업은 8~9월 동안 15개 동별로 15~30가구에 설치된다. 인공지능 기술 접목으로 대상자들은 전화 대신 거부감 없이 안부확인을 받을 수 있다.

또한 8월부터는 스마트돌봄 플랫폼 출동서비스도 실시했다. 앱을 통해 걸음수, 메시지 등 생활반응을 확인하고, 48시간 이상 움직임이 없거나 휴대폰 수·발신 기록이 없으면 KT텔레캅이 즉시 출동해 주말·공휴일에도 위험군의 안전을 살핀다.


광진구는 고립예방협의체도 운영한다. 지난 6월 구청, 경찰서, 종합사회복지관 등 10개 기관이 모여 고립위험가구를 발굴하고 협력방안을 논의하며 민관 협력을 통한 사회적 안전망을 구축하고 있다.


김경호 광진구청장은 “고독사는 더 이상 개인의 문제가 아니라 사회구성원 전체가 힘을 모아 고민하고 해결해야 할 시대적 과제”라며 “앞으로도 지역사회와 손잡고 고독사를 예방하고 체계적인 안전망을 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

