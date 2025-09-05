본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

BBQ, 필리핀 시장 확장 속도…3년 만에 21개 매장 오픈

한예주기자

입력2025.09.05 08:36

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2022년 11월 첫 매장 오픈 후 현재 18개 점포 운영
올해 연말까지 3개 매장 추가 오픈

제너시스BBQ그룹이 올해 연말까지 필리핀 지역에 3개 매장을 추가로 오픈, 총 21개 매장을 운영할 예정이라고 5일 밝혔다.


오픈 예정된 매장은 대표 휴양지이자 제2의 도시인 '세부'와 북부 루손섬 고산지대 피서지로 유명한 '바기오', 필리핀 최대 규모 쇼핑몰 '에스엠 노스 에드사' 등 지역이다. 3개 매장이 문을 열면 BBQ는 필리핀 진출 3년 만에 총 21개의 매장을 운영하게 된다. BBQ는 2026년까지 추가로 10개의 점포를 열 예정이다.

필리핀에서 운영 중인 BBQ 로빈슨 마그놀리아점에 방문한 현지인과 관광객들이 BBQ 치킨을 즐기고 있다. 제너시스BBQ

필리핀에서 운영 중인 BBQ 로빈슨 마그놀리아점에 방문한 현지인과 관광객들이 BBQ 치킨을 즐기고 있다. 제너시스BBQ

AD
원본보기 아이콘

2022년 11월 필리핀에 진출한 BBQ는 마닐라 최고급 주거지·상업지로 꼽히는 보나파시오 글로벌시티(BGC) 내 센트럴스퀘어몰 2층에 367㎡, 136석 규모의 대형 매장을 1호점으로 오픈한 이후 현재까지 약 2년여 만에 매장을 18개까지 늘렸다. 최근에는 일평균 20만명 이상이 방문하는 필리핀 최대 규모 쇼핑몰 에스엠 몰 아시아에도 352㎡, 220석 규모의 대형 매장을 열었다.

BBQ는 필리핀에서 핵심지역 내 대형매장 위주로 출점하고 있어 BBQ 브랜드 노출에도 큰 효과를 보고 있다고 설명했다. 특히 1호점인 보나파시오점은 하루 평균 1000명 이상의 고객이 방문하며 핫플레이스로 떠오르고 있다.


현지에서 BBQ는 K-푸드에 대한 인기를 기반으로 치킨 외에도 떡볶이, 돌솥비빔밥, 찜닭, 김치볶음밥 등 다양한 한식을 판매하고 있다. 시크릿양념치킨과 치즐링치킨 두 가지 치킨을 치즈 퐁듀와 함께 즐길 수 있는 동남아 한정 메뉴 'UFO치킨'도 판매 중이다.


BBQ 관계자는 "필리핀 진출 3년 만에 21개 점포를 오픈하는 등 사업이 순조롭게 진행되고 있다"며 "향후 필리핀 대표 K-푸드 브랜드를 넘어 필리핀 1등 프랜차이즈로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기