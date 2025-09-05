한국생명존중희망재단, 생명존중 문화 확산 업무협약 체결

한국토지주택공사·승강기안전공단과 협력

한국생명존중희망재단은 한국토지주택공사·한국승강기안전공단와 생명존중 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

고성균 한국승강기안전공단 이사장, 황태연 한국생명존중희망재단 이사장, 조경숙 한국토지주택공사 주거복지본부장이 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 한국생명존중희망재단 제공

세 기관은 ▲자살예방 홍보 콘텐츠 제작·공유 및 사업 안내 ▲승강기 안전교육 영상 콘텐츠 제공 및 승강기 안전이용 홍보 포스터 제작·배포 ▲공공주택 단지별 홍보물 게시 안내 등 다양한 협력 사업을 추진하기로 했다.

황태연 한국생명존중희망재단 이사장은 "국내 자살률이 높은 상황에서 국민의 마음건강 위기 극복을 위해 한국토지주택공사·한국승강기안전공단과 업무협약을 맺게 되어 진심으로 감사드린다"며 "자살예방 및 생명존중 문화조성을 위해 공공기관별 역할을 분담하는 협업 체계가 더욱 공고히 되기를 바란다"고 말했다.





