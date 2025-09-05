경기도, 4일 하남서 '가족사업 종사자 소통의날' 행사

경기도가 4일 하남 스타필드 메가박스에서 가족사업 종자 소통의 날 행사를 개최했다.

이날 행사는 가족정책 현장에서 땀 흘려온 종사자들을 응원하고, 다양한 성과를 공유하며 발전 방향을 함께 모색하는 자리로 마련됐다.

도내에는 현재 ▲상담, 교육, 문화 프로그램 등 가족 맞춤형 통합서비스를 제공하는 27개 가족센터 ▲가족상담, 부모교육 등 가족친화 프로그램을 지원하는 4개의 건강가정지원센터 ▲결혼이민자와 다문화가족을 지원하는 4개의 다문화가족센터 등 총 35개 센터가 있다.

경기도가 4일 하남 스타필드에서 가족사업 종사자 소통의 날 행사를 개최했다. 경기도 제공

이들은 특히 긴급돌봄, 다문화가정 지원 등 특화사업을 통해 사회적 돌봄 체계를 촘촘히 구축해 나가고 있다.

윤영미 경기도 여성가족국장은 "이번 행사가 그동안 현장에서 묵묵히 헌신해온 가족사업 종사자들께 작은 위로와 격려가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 가족이 차별 없이 존중받고 안정적으로 지원받을 수 있도록 맞춤형 정책을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자



