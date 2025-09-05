본문 바로가기
고양시, 정발산파크골프장 환경개선공사 완료…8일 재개장

이종구기자

입력2025.09.05 01:20

시계아이콘00분 24초 소요
천연잔디 식재·동선 정비 등
시민 곁 생활체육공간으로 재탄생

경기 고양특례시(시장 이동환)는 일산동구 일산로 345-1에 위치한 정발산파크골프장 환경개선공사를 마치고 오는 8일 재개장한다고 4일 밝혔다.

정발산파크골프장. 고양특례시 제공

정발산파크골프장. 고양특례시 제공

이번 공사는 경기도 특별조정교부금 2억 원을 투입해 진행됐으며, ▲천연잔디 식재 ▲인조잔디 포장 ▲OB네트 설치 ▲안내판 교체 ▲흙먼지털이기 설치 ▲관목 이식 ▲그늘막 설치 등 시설 전반에 걸친 환경개선이 이루어졌다.


특히 잔디의 건강한 생육을 위한 관리와 함께 이용자들의 편리한 이동을 고려한 동선 정비가 병행돼 이용자들이 보다 안전하고 쾌적하게 여가활동을 즐길 수 있는 기반이 한층 강화됐다.

이를 통해 지역 주민들의 건강 증진은 물론, 사회적 교류의 장으로서의 기능도 더욱 확대될 것으로 기대된다.


시 관계자는 "이번 정비를 통해 정발산파크골프장이 시민들에게 더 가까운 생활체육 공간으로 재탄생하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 체육 인프라 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
