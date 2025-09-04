본문 바로가기
미스코리아 출신들 "파크골프 대중화 앞장"…파크골프단 창단

이경호기자

입력2025.09.04 12:53

김인영 단장에 이지안, 권민중 등
감독, 코치는 LPGA 프로 출신
다음달 창단 목표, 매주 한 차레 훈련

연습을 마치고 포즈를 취한 미스코리아 파크골프단. 왼쪽부터 임송희 코치, 권민중, 김수현, 이서현, 김인영, 윤성현 감독. 한스타미디어

연습을 마치고 포즈를 취한 미스코리아 파크골프단. 왼쪽부터 임송희 코치, 권민중, 김수현, 이서현, 김인영, 윤성현 감독. 한스타미디어

방송인 이지안과 배우 권민중이 뛰는 미스코리아 출신 파크골프단이 창단한다.


한국연예인스포츠협회(회장 박정철)는 다음 달을 목표로 '한스타 미스코리아 파크골프단' 창단을 준비 중이라고 4일 밝혔다.

단장에 1992년 제36회 미스코리아 국제페리 김인영을 중심으로 현 KLPGA 프로골퍼인 감독 윤성현, 코치 임송희를 선임했다. 창단 멤버는 단장, 감독, 코치 외에 선수 9명으로 구성됐다. 미스코리아 녹원회 전 회장 김미숙을 중심으로 최명련, 배우 이지안·권민중, 기윤주, 김수현, 김채원, 이재원, 이서현 등이 참여한다.


김인영 단장은 "사회 체육 범주에서 현대인의 풍요롭고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 파크 골프를 홍보하고 다양한 콘텐츠 개발 및 참여로 건전한 스포츠 레저 문화를 이끌어 나갈 수 있도록 하겠다"며 포부를 밝혔다.


'한스타 미스코리아 파크골프단'은 지난 7월 중순부터 첫 연습을 시작한 이후 매주 한 차례 씩 꾸준히 훈련을 통해 실력을 쌓고 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

