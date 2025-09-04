본문 바로가기
쿠팡, 광주광역시장 표창 수상…"지역 경제 활성화 공로 인정"

박재현기자

입력2025.09.04 13:53

지역 소상공인 전국 판로 개척
해외 수출 지원 등 상생 협력 인정

쿠팡은 광주광역시 물류 인프라 투자를 통해 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받아 3일 광주광역시장 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.


이번 수상은 쿠팡이 광주에 총 2400억원을 투자해 호남권 최대 규모의 '광주첨단물류센터'와 신선식품 전용 '광주 신선센터'를 건립한 데 따른 것이다. 광주광역시는 "쿠팡의 대규모 투자가 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출하는 데 크게 기여했다"고 평가했다.

강기정 광주광역시장(왼쪽부터)과 최이규 쿠팡 물류정책팀 상무가 3일 오전 광주광역시청에서 열린 유공자 표창 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 쿠팡 제공

쿠팡의 대규모 물류 투자가 직접적인 고용 창출로 이어졌다는 설명이다. 현재까지 광주첨단물류센터와 신선센터를 통해 750여 개의 신규 일자리가 생겨났다. 향후 고용 규모는 총 2450여명에 이를 것으로 예상된다. 특히 무인운반로봇(AGV), 소팅봇 등 인공지능(AI)을 적용한 최첨단 자동화 설비를 도입해 효율성과 근로 환경을 획기적으로 개선한 것으로 평가받는다.


이번 투자는 지역 소상공인과의 상생에도 기여하고 있다. 쿠팡의 전국 단위 물류망을 통해 지역 생산자와 중소기업의 상품 판로가 전국으로 확대됐다. 이는 유통비용 절감과 매출 증가에 실질적인 도움을 주고 있다. 향후 대만 등 수출까지 지원하며 지역 경제와의 동반성장을 이끌 것으로 전망된다.


쿠팡은 제주도부터 호남, 경상 권역 등 지방 경제 활성화를 위한 물류센터 건립과 인허가, 일자리 창출 등에 힘써왔다. 최이규 쿠팡 물류정책팀 상무는 "이번 수상은 쿠팡의 기술과 물류 인프라 투자가 지역 사회와의 동반성장에 기여하고 있음을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 광주광역시와의 긴밀한 협력을 통해 지역 소상공인과 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
