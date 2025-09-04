본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국공인회계사회, '국선대리인 위촉 회계사 감사패 수여식' 개최

권현지기자

입력2025.09.04 09:49

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국공인회계사회(한공회)는 지난 2일 서울 서대문구 한국공인회계사회관에서 '국선대리인 위촉 공인회계사 감사패 수여식'을 개최했다고 4일 밝혔다. 이날 수여식에는 전국에서 국선대리인으로 활동 중인 8명의 공인회계사가 참석했다.

2일 한국공인회계사회관에서 열린 ‘국선대리인 위촉 공인회계사 감사패 수여식’에서 최운열 회장(왼쪽에서 다섯번째)과 국선대리인으로 참여한 공인회계사들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국공인회계사회

2일 한국공인회계사회관에서 열린 ‘국선대리인 위촉 공인회계사 감사패 수여식’에서 최운열 회장(왼쪽에서 다섯번째)과 국선대리인으로 참여한 공인회계사들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국공인회계사회

AD
원본보기 아이콘

국세청은 2014년부터 경제적 사정으로 불복대리인 선임이 어려운 영세납세자의 권리구제를 지원하기 위해 국선대리인 제도를 시행해 무료 불복대리 서비스를 제공하고 있다. 국선대리인은 영세납세자를 위해 무료로 불복청구서 작성·보완 법령검토·자문, 증거서류 보완 등 불복청구 대리업무를 수행한다. 현재 20명의 회계사가 변호사, 세무사 등과 함께 국선대리인으로 활동 중이다.


최운열 한공회 회장은 "공인회계사는 회계 및 세무분야 전문가로서 차별화된 역량을 보유하고 있다"며, "영세납세자를 위해 봉사하는 여러분들의 노고에 감사 말씀을 드린다. 공인회계사가 사회적인 책임을 다한다는 측면에서 더 많은 공인회계사의 참여가 필요하다."고 말했다. 또 "이를 위해 국선대리인 활동의 연수시간 인정, 표창 등 회 차원에서 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

한공회는 "국선대리인뿐만 아니라 기타 세정협조 활동에 참여하는 회계사들에게 회원연수시간 인정, 연말 표창 외에도 다양한 지원방안을 준비 중"이며, "앞으로 세무전문가로서 사회적 책임을 다하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 한국 기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기