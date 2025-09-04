한국공인회계사회, '국선대리인 위촉 회계사 감사패 수여식' 개최

한국공인회계사회(한공회)는 지난 2일 서울 서대문구 한국공인회계사회관에서 '국선대리인 위촉 공인회계사 감사패 수여식'을 개최했다고 4일 밝혔다. 이날 수여식에는 전국에서 국선대리인으로 활동 중인 8명의 공인회계사가 참석했다.

2일 한국공인회계사회관에서 열린 '국선대리인 위촉 공인회계사 감사패 수여식'에서 최운열 회장(왼쪽에서 다섯번째)과 국선대리인으로 참여한 공인회계사들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국공인회계사회

국세청은 2014년부터 경제적 사정으로 불복대리인 선임이 어려운 영세납세자의 권리구제를 지원하기 위해 국선대리인 제도를 시행해 무료 불복대리 서비스를 제공하고 있다. 국선대리인은 영세납세자를 위해 무료로 불복청구서 작성·보완 법령검토·자문, 증거서류 보완 등 불복청구 대리업무를 수행한다. 현재 20명의 회계사가 변호사, 세무사 등과 함께 국선대리인으로 활동 중이다.

최운열 한공회 회장은 "공인회계사는 회계 및 세무분야 전문가로서 차별화된 역량을 보유하고 있다"며, "영세납세자를 위해 봉사하는 여러분들의 노고에 감사 말씀을 드린다. 공인회계사가 사회적인 책임을 다한다는 측면에서 더 많은 공인회계사의 참여가 필요하다."고 말했다. 또 "이를 위해 국선대리인 활동의 연수시간 인정, 표창 등 회 차원에서 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

한공회는 "국선대리인뿐만 아니라 기타 세정협조 활동에 참여하는 회계사들에게 회원연수시간 인정, 연말 표창 외에도 다양한 지원방안을 준비 중"이며, "앞으로 세무전문가로서 사회적 책임을 다하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





