트럼프 "베네수엘라 마약 선박 공격"…조직원 11명 사망

미군이 베네수엘라 마약 운반선을 공격한 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 2기 행정부에 들어 불법 마약 밀수 단속에 군사력이 사용되는 일이 늘면서, 미국과 베네수엘라의 대립도 격화할 것으로 예상된다.

2일(현지시간) CNN 등 미국 현지 방송을 종합하면, 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관 집무실에서 기자회견을 열고 "우리는 불과 몇분 전 아주 많은 마약을 싣고 가는 배를 격침했다"고 말했다. 이어 "오래전부터 엄청난 마약이 우리나라로 쏟아져 들어왔고, 베네수엘라에서 많은 양이 들어오고 있다"며 "우리는 이를 차단했고, 회의가 끝난 후 여러분도 결과를 보게 될 것"이라고 덧붙였다.

실제 마약 운반선으로 추정되는 보트가 바다 위에서 불타는 사진이 사회관계망서비스(SNS)에 올라오기도 했다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS인 '트루스소셜'에 해당 사진을 게재하며 "오늘 아침, 내 명령에 따라 미군은 남부 사령부 관할 구역에서 신원이 확인된 '트렌 데 아라과' 마약 조직원을 공격했다"고 했다. 해당 작전으로 11명의 조직원이 사망한 것으로 전해졌다.

또 트럼프 대통령은 "트렌 데 아라과는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 통제 아래서 활동"한다고도 했다. 그는 "이 공격이 미국으로 마약을 반입하려는 이들을 향한 경고가 됐기를 바란다"고 강조했다. 트렌 데 아라과는 실제 트럼프 행정부가 외국 테러단체로 지정한 조직이다.

앞서 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들은 트럼프 행정부가 지난달 초 남미 마약 카르텔에 대해 군사력을 사용할 것을 국방부에 비밀리에 지시했다고 보도한 바 있다. 그동안 미국의 마약 단속은 사법 당국의 관할이었으나, 군대의 개입을 허용하겠다는 뜻으로 풀이된다.

미 정부는 지난달 7일 마약 밀매 혐의로 마두로 대통령에 5000만달러(약 696억원)의 현상금을 걸었다. 또 최근에는 카리브해에 8척의 군함으로 이뤄진 함대를 파견하기도 했다. 이와 관련해 마두로 대통령은 2일 베네수엘라 수도 카라카스에서 기자 회견을 열고 "터무니없고 부당하며, 비도덕적이고 범죄적인 피비린내 나는 위협"이라고 규탄했다.





